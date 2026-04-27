Женщина арестована после того, как ее щенок проглотил 12 г кокаина

В Бразилии арестовали женщину, чья собака проглотила 12 граммов кокаина
В бразильском городе Жуанвиль арестована женщина, чей французский бульдог проглотил около 12 граммов кокаина, пишет Daily Star.

Щенка доставили в клинику с признаками опьянения — на сканировании ветеринары обнаружили инородные тела, которые после операции опознали как наркотики. Клиника сообщила в полицию, и женщину арестовали, когда она вернулась проведать собаку. Подозреваемая призналась, что кокаин принадлежит ей. Ее выпустили под залог, но обязали носить электронный браслет и соблюдать домашний арест в нерабочее время.

Позже состояние собаки резко ухудшилось: у нее развилось быстро прогрессирующее неврологическое расстройство с судорогами. Ветеринар Лиллиан Ван Ден Бум сообщила, что щенка переводят в реанимацию, предполагая симптомы отмены, однако точных ветеринарных исследований на этот счет нет. Владелице предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и торговле наркотиками. Кроме того, бразильянка не сделала питомцу необходимые прививки.

Ранее мать была задержана после того, как в организме 8-месячного ребенка нашли кокаин.

 
