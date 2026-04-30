«Критическая нагрузка»: кардиолог сообщила о росте числа инфарктов из-за майских

После майских праздников врачи фиксируют заметный рост числа инфарктов миокарда, рассказала «Газете.Ru» кардиолог, врач функциональной диагностики, эксперт телеканала «Доктор» Кристина Вульф.

«Увеличение числа инфарктов миокарда во время и после майских праздников — это суровая реальность», — констатирует Вульф. Дело не в самой природе праздника, а в том, как мы его проводим. Привычный режим дня сбивается, режим питания и питьевой режим нарушаются, а это моментально сказывается на состоянии организма, особенно на сердечно-сосудистой системе.

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, которые в совокупности создают критическую нагрузку на сердце.

Пропуск приема лекарств. В праздничной суете люди часто забывают о своих ежедневных препаратах. Для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями это может привести к обострениям и серьезным осложнениям.

Алкоголь. Даже умеренное количество алкоголя небезопасно для здоровья. Как указывают рекомендации ВОЗ, допустимая норма — до трех доз в неделю (125 мл вина или 40 мл крепкого алкоголя). Однако в праздники эта грань часто стирается, и превышение нормы становится серьезным фактором риска.

Переедание и соленая пища. Обильные застолья, шашлыки, соленые закуски — все это ведет к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и увеличивает нагрузку на почки.

Баня и контрастный душ. Традиционное «оздоровление» в бане с экстремально высокой температурой, особенно в сочетании с резким контрастом (ледяная купель или душ), может спровоцировать спазм артерий сердца, что чревато стенокардией или инфарктом.

Физические нагрузки. Работа на даче, уборка, перенос тяжестей — все это, по сути, является интенсивной физической нагрузкой. Для неподготовленного человека, который решил «довести до блеска» свой участок за один выходной, это прямой путь к зоне риска.

«Особую уязвимость в этот период испытывают люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями», — поясняет Вульф.

К ним относятся: пациенты с недостаточной или некорректно подобранной лекарственной терапией; люди с плохо контролируемой артериальной гипертонией; люди с высоким уровнем холестерина в крови; пациенты с сахарным диабетом 2 типа; те, кто ведет малоподвижный образ жизни и внезапно подвергает свой организм экстремальным нагрузкам, например, на даче.

Игнорировать симптомы инфаркта, списывая их на переедание или усталость, — смертельно опасно. При появлении следующих признаков следует немедленно вызывать скорую помощь:

— давящая, жгучая боль или дискомфорт в середине груди. Боль может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть;

— затруднение дыхания, ощущение нехватки воздуха;

— неровное сердцебиение: сердце «заходится», стучит неритмично или слишком быстро;

— предобморочное состояние, головокружение;

— резкое, стабильное повышение артериального давления;

— сильная головная боль, не снимающаяся обычными анальгетиками.

«Не откладывайте вызов скорой помощи при появлении боли в груди, даже если вам кажется, что это связано с несварением или перееданием», — настаивает кардиолог.

Чтобы майские праздники стали временем отдыха, а не причиной для обращения к врачу, следуйте простым рекомендациям.

Соблюдайте режим приема лекарств. Держите таблетки под рукой, ставьте напоминания.

Ограничьте алкоголь. Придерживайтесь рекомендованных доз или откажитесь от него вовсе.

Контролируйте питание. Избегайте чрезмерного употребления соленой, жирной и сладкой пищи.

Будьте осторожны с экстремальными нагрузками. Если вы решили активно работать на даче, начните с разминки и дозируйте нагрузку. Избегайте резких перепадов температур.

Прислушивайтесь к своему телу. При появлении тревожных симптомов не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

«Майские праздники — это прекрасная возможность отдохнуть и восстановить силы. Но помните, что ваше здоровье — это ваш главный ресурс, который нужно беречь в любое время года», — подытоживает кардиолог.

