«Критическая нагрузка»: кардиолог сообщила о росте числа инфарктов из-за майских

Кардиолог Вульф: из-за майских праздников растет число инфарктов
После майских праздников врачи фиксируют заметный рост числа инфарктов миокарда, рассказала «Газете.Ru» кардиолог, врач функциональной диагностики, эксперт телеканала «Доктор» Кристина Вульф.

«Увеличение числа инфарктов миокарда во время и после майских праздников — это суровая реальность», — констатирует Вульф. Дело не в самой природе праздника, а в том, как мы его проводим. Привычный режим дня сбивается, режим питания и питьевой режим нарушаются, а это моментально сказывается на состоянии организма, особенно на сердечно-сосудистой системе.

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, которые в совокупности создают критическую нагрузку на сердце.

Пропуск приема лекарств. В праздничной суете люди часто забывают о своих ежедневных препаратах. Для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями это может привести к обострениям и серьезным осложнениям.

Алкоголь. Даже умеренное количество алкоголя небезопасно для здоровья. Как указывают рекомендации ВОЗ, допустимая норма — до трех доз в неделю (125 мл вина или 40 мл крепкого алкоголя). Однако в праздники эта грань часто стирается, и превышение нормы становится серьезным фактором риска.

Переедание и соленая пища. Обильные застолья, шашлыки, соленые закуски — все это ведет к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и увеличивает нагрузку на почки.

Баня и контрастный душ. Традиционное «оздоровление» в бане с экстремально высокой температурой, особенно в сочетании с резким контрастом (ледяная купель или душ), может спровоцировать спазм артерий сердца, что чревато стенокардией или инфарктом.

Физические нагрузки. Работа на даче, уборка, перенос тяжестей — все это, по сути, является интенсивной физической нагрузкой. Для неподготовленного человека, который решил «довести до блеска» свой участок за один выходной, это прямой путь к зоне риска.

«Особую уязвимость в этот период испытывают люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями», — поясняет Вульф.

К ним относятся: пациенты с недостаточной или некорректно подобранной лекарственной терапией; люди с плохо контролируемой артериальной гипертонией; люди с высоким уровнем холестерина в крови; пациенты с сахарным диабетом 2 типа; те, кто ведет малоподвижный образ жизни и внезапно подвергает свой организм экстремальным нагрузкам, например, на даче.

Игнорировать симптомы инфаркта, списывая их на переедание или усталость, — смертельно опасно. При появлении следующих признаков следует немедленно вызывать скорую помощь:

— давящая, жгучая боль или дискомфорт в середине груди. Боль может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть;
— затруднение дыхания, ощущение нехватки воздуха;
— неровное сердцебиение: сердце «заходится», стучит неритмично или слишком быстро;
— предобморочное состояние, головокружение;
— резкое, стабильное повышение артериального давления;
— сильная головная боль, не снимающаяся обычными анальгетиками.

«Не откладывайте вызов скорой помощи при появлении боли в груди, даже если вам кажется, что это связано с несварением или перееданием», — настаивает кардиолог.

Чтобы майские праздники стали временем отдыха, а не причиной для обращения к врачу, следуйте простым рекомендациям.

Соблюдайте режим приема лекарств. Держите таблетки под рукой, ставьте напоминания.

Ограничьте алкоголь. Придерживайтесь рекомендованных доз или откажитесь от него вовсе.

Контролируйте питание. Избегайте чрезмерного употребления соленой, жирной и сладкой пищи.

Будьте осторожны с экстремальными нагрузками. Если вы решили активно работать на даче, начните с разминки и дозируйте нагрузку. Избегайте резких перепадов температур.

Прислушивайтесь к своему телу. При появлении тревожных симптомов не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

«Майские праздники — это прекрасная возможность отдохнуть и восстановить силы. Но помните, что ваше здоровье — это ваш главный ресурс, который нужно беречь в любое время года», — подытоживает кардиолог.

