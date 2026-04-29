Россиянам напомнили о безопасной порции шашлыка — по размеру ладони

Шашлыки часто становятся серьезным испытанием для пищеварительной системы. Переедание и похмелье — в лучшем случае. В худшем — острый панкреатит и скорая помощь. Несколько правил помогут снизить нагрузку на организм и провести праздники без последствий, рассказала «Газете.Ru» Надежда Гуркова, врач общей практики, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (EMC).

Главная ошибка перед любым застольем — ничего не есть и прийти на него голодным. В итоге вы не заметите, как съедите втрое больше, чем собирались. Кроме того, натощак алкоголь усваивается гораздо быстрее.

«Лучше поступить наоборот: нормально поесть до пикника — яйца, рыба или нежирное мясо на завтрак и обед. Белок помогает печени справляться с алкоголем и дольше удерживает чувство сытости — лучшая защита от переедания за столом. Перед едой выпейте стакан воды. За 1–2 часа можно принять сорбент — активированный уголь или энтеросгель», — посоветовала врач.

По статистике, россияне съедают на майских около 65 тысяч тонн мяса, большинство –– в несколько раз выше нормы. Врачи называют безопасной разовой порцией 150–200 граммов готового мяса. Ориентироваться можно на размер своей ладони, советует эксперт.

«Начинайте с овощей и зелени: клетчатка замедляет всасывание жиров и алкоголя, и желудок успевает подготовиться к тяжелой еде. Потом — что-то полегче (курица, рыба). И только затем — свинина или баранина. Шашлык лучше сочетать с овощами, а не с хлебом и картошкой. Ешьте медленно: сигнал о насыщении доходит до мозга примерно через 20 минут после еды. Лучше немного подождать перед тем, как брать добавку», — отметила специалист.

Шашлык и алкоголь — классическое сочетание для майских и наиболее частый триггер панкреатита. Около 40% случаев острого панкреатита в майские праздники связано с комбинацией крепкого алкоголя и жирного мяса. Чередуйте выпивку с водой, не пейте натощак, не мешайте с энергетиками. И помните: если пить несколько дней подряд, внутренние органы просто не успевают восстанавливаться между эпизодами.

«Пищеварительная система в праздники работает на пределе даже у здоровых людей: тяжесть, вздутие, изжога. При обильной еде можно принять ферментный препарат (панкреатин, 10 000 – 25 000 ЕД) — в момент приема пищи, не после. При хроническом панкреатите дозу подбирает врач индивидуально — она может достигать 200 000 ЕД липазы на прием пищи. Домперидон помогает при вздутии и тяжести — нормализует моторику желудка. При сомнениях также лучше проконсультироваться с врачом. Особенно осторожными нужно быть людям с желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом. И главное: если появится сильная опоясывающая боль в верхней части живота, которую не снимают спазмолитики, многократная рвота без облегчения, температура или боль, усиливающаяся лежа на спине, — не ждите понедельника. Вызывайте скорую или сами езжайте в больницу», — резюмировала она.

