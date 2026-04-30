Пациентка отсудила 1,5 млн рублей у российской клиники за неудачную пластику губ

На Урале пациентка отсудила у клиники 1,5 млн рублей за неудачную пластику губ
На Урале женщина после неудачной пластики губ отсудила у клиники 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Инцидент произошел в апреле 2024 года в екатеринбургской клинике «Бьюти Клаб» — женщина легла под нож хирурга для коррекции губ. По словам пациентки, врач не сделал замеров и фотофиксации, а разметку нанес наспех почти высохшим маркером, затронув нос.

Результат оказался неудовлетворительным. Верхняя губа была практически иссечена, губы в целом перестали смыкаться. У пациентки нарушилась дикция и мимика. Из-за деформации ноздрей возникли проблемы с дыханием. В клинике ей три месяцатвердили, что это отек, но улучшений не было.

Точку в споре поставила судмедэкспертиза. Комиссия признала дефект неизгладимым обезображиванием лица, что равносильно тяжкому вреду здоровью. Суд взыскал с медцентра 1 млн рублей за моральный вред и еще 500 тысяч штрафов и неустоек.

Однако клиника платить отказывается, рассказала пациентка. Материалы передали правоохранителям для возбуждения уголовного дела. Пострадавшая тем временем уже перенесла две реконструктивные операции в Петербурге.

Ранее хирург из Петербурга вместо подтяжки уменьшил грудь пациентки и изуродовал ее.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
