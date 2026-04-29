Эксперт рассказала, как правильно выбрать протеиновый хлеб

Эксперт Савкина: при выборе протеинового хлеба нужно изучать его калорийность
При выборе протеиновых хлебобулочных изделий важно брать во внимание не только содержание самого белка, но и на калорийность продукта. Об этом kp.ru рассказала заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина.

По словам специалиста, в составе хлеба с высоким содержанием белка должна быть цельносмолотая или обойная ржаная и пшеничная мука. Также изделие может содержать молочные продукты, овощные добавки и различные семена.

Эксперт объяснила, что при выборе протеинового хлеба нужно обращать внимание на этикетку. На ней может быть указано, что белок составляет не менее 12% от энергетической ценности продукта, а также информация о том, что одна порция покрывает не менее 5% суточной нормы белка.

Не менее важно изучать соотношение белка и калорийность.

«Хлеб с 10 граммами белка на 100 граммов при калорийности выше 340 ккал – не очень хороший вариант. А 6,6 граммов белка и всего 200 ккал подходит под здоровый источник белка», — отметила специалист.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого предупреждал, что в день можно съедать не более одного протеинового батончика, так как чаще всего они не являются полезным перекусом. По его словам, во многих из них содержится большое количество сахаров, которые перемешивают с протеином.

Ранее косметолог рассказала о преимуществах овсяного протеина в косметике.

 
