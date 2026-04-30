На пути в Крым и обратно задерживаются несколько пассажирских поездов

Восемь поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются в пути из-за введения ограничений на движение по Крымскому мосту. Об этом в Telegram-канале сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из заявления следует, что все задерживающиеся поезда следуют в или из Крыма. Поезд из Симферополя в Москву отстает от расписания на 30 минут, составы из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из российской столицы в Симферополь опаздывают на 2,5 часа. На 3,5 часа задерживаются поезда из Евпатории в Москву и из Севастополя в российскую столицу, на четыре часа — поезд из Москвы в Севастополь. Сильнее остальных опаздывают составы из Минеральных Вод в Симферополь и из Москвы в Евпаторию — задержка составляет 4,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — подчеркивается в публикации.

30 апреля Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Информация о введении ограничений появилась в 3:11 мск, причины не уточнялись. Людей, находящихся в зоне досмотра и на самом мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

