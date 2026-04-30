Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На пути в Крым и обратно задерживаются несколько пассажирских поездов

РИА «Новости»

Восемь поездов дальнего следования «Таврия» задерживаются в пути из-за введения ограничений на движение по Крымскому мосту. Об этом в Telegram-канале сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Из заявления следует, что все задерживающиеся поезда следуют в или из Крыма. Поезд из Симферополя в Москву отстает от расписания на 30 минут, составы из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из российской столицы в Симферополь опаздывают на 2,5 часа. На 3,5 часа задерживаются поезда из Евпатории в Москву и из Севастополя в российскую столицу, на четыре часа — поезд из Москвы в Севастополь. Сильнее остальных опаздывают составы из Минеральных Вод в Симферополь и из Москвы в Евпаторию — задержка составляет 4,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — подчеркивается в публикации.

30 апреля Крымский мост временно закрыли для движения транспорта. Информация о введении ограничений появилась в 3:11 мск, причины не уточнялись. Людей, находящихся в зоне досмотра и на самом мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
