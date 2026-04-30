Стало известно, как могут наказать хабаровчанку, танцевавшую голой у авто ДПС

Девушку, которая станцевала голой около машины ДПС в Комсомольске-на-Амуре, ждет суд. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, за «выступление» многодетную мать привлекут к ответственности за мелкое хулиганство и публикацию кадров в соцсетях. В рамках закона за подобные действия можно получить штраф до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, отдельное взыскание ей грозит за нарушение правил дорожного движения. Также она стала фигуранткой разбирательств после драки с женой представителя ДПС.

Женщина устроила танцы в белье прямо на улице. Уже на следующий день ее задержали. По данным СМИ, у россиянки также произошел конфликт с женой сотрудника ДПС, которая якобы напала на нее первой.

Известно, что у фигурантки разбирательств трое сыновей, младшему из которых год. При этом сама девушка нередко оставляла малолетних дома без присмотра. В прошлом году опеку над ними передали отцу.

