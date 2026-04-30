Элитная школа для русских эмигрантов закрылась прямо перед концом учебного года

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Во Франции закрыли элитную школу Le Sallay для детей русских эмигрантов
Le Sallay Academy/YouTube

Российско-французская школа Le Sallay, учрежденная для детей русскоязычных эмигрантов, закрывается из-за финансовой несостоятельности. Об этом сообщил основатель учебного учреждения Сергей Кузнецов в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кузнецов отметил, что проект был создан в непростой период — накануне пандемии коронавируса и на фоне международных кризисов. По его словам, окончательно на ситуацию повлияла война в Иране. Кузнецов отметил, что решение о расторжении контрактов с сотрудниками школы было принято оперативно.

Объявление о закрытии школы появилось незадолго до завершения учебного года. Учительница Анастасия Москалева отменила занятия всего за 10 минут до их начала. Сообщение она опубликовала в родительском чате. Таким образом ученики неожиданно узнали о завершении учебного года и отмене выпускного.

Школа Le Sallay была основана в 2018 году российским писателем Сергеем Кузнецовым и его супругой, которые более 10 лет проживают в Париже, а также психологом Екатериной Кадиевой. Уроки проводились онлайн, но трижды в год ученики должны были приезжать во Францию на сессии, где три недели учились очно. Обучение шло на русском и английском языках. Целевой аудиторией были дети эмигрантов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее одна из самых дорогих школ РФ собрала плату за год вперед и закрылась.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!