Элитная школа для русских эмигрантов закрылась прямо перед концом учебного года

Российско-французская школа Le Sallay, учрежденная для детей русскоязычных эмигрантов, закрывается из-за финансовой несостоятельности. Об этом сообщил основатель учебного учреждения Сергей Кузнецов в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кузнецов отметил, что проект был создан в непростой период — накануне пандемии коронавируса и на фоне международных кризисов. По его словам, окончательно на ситуацию повлияла война в Иране. Кузнецов отметил, что решение о расторжении контрактов с сотрудниками школы было принято оперативно.

Объявление о закрытии школы появилось незадолго до завершения учебного года. Учительница Анастасия Москалева отменила занятия всего за 10 минут до их начала. Сообщение она опубликовала в родительском чате. Таким образом ученики неожиданно узнали о завершении учебного года и отмене выпускного.

Школа Le Sallay была основана в 2018 году российским писателем Сергеем Кузнецовым и его супругой, которые более 10 лет проживают в Париже, а также психологом Екатериной Кадиевой. Уроки проводились онлайн, но трижды в год ученики должны были приезжать во Францию на сессии, где три недели учились очно. Обучение шло на русском и английском языках. Целевой аудиторией были дети эмигрантов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО).

