Иностранцам пригрозили выдворением из России за фиктивное обучение

В Госдуме предложили выдворять иностранцев за фиктивное обучение в РФ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили в правительство РФ на отзыв законопроект о введении ответственности для иностранных граждан за фиктивное обучение с последующим выдворением из страны. Соответствующий документ цитирует ТАСС.

Уточняется, что законопроектом предлагается дополнить новой нормой статью 18.8 КоАП РФ. Речь идет о случаях, когда при въезде на территорию РФ заявляется цель «учеба», но фактически обучение не ведется: если иностранец не зачислен, не посещает занятия, не подает документы или изначально не планирует учиться.

За подобное нарушение депутаты предлагают ввести штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с последующим административным выдворением с территории Российской Федерации.

В пояснительной записке к документу говорится, что учебные визы нередко используются для легализации пребывания, а в отдельных случаях образовательные организации оформляют иностранцев как студентов, при этом обучение фактически не ведется.

По мнению авторов инициативы, подобные ситуации ситуации сейчас не выделены в отдельный состав правонарушения, поэтому принятие закона позволит унифицировать подход и пресечь использование учебного статуса не по назначению.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах.