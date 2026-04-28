В Госдуме назвали минусы массового ухода школьников после 9-го класса

В советское время от 50 до 70 процентов школьников продолжали обучение в старших классах, тогда как в настоящее время большинство учеников после 9-го выбирает колледжи и техникумы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, существует несколько причин, по которым молодежь предпочитает колледжи. Одна из них заключается в желании быстрее начать работать и зарабатывать деньги. Вторая причина — это единый государственный экзамен (ЕГЭ), который вызывает у студентов нежелание тратить время и усилия на подготовку к нему.

Смолин отметил, что многие его коллеги в профильном министерстве считают массовый переход молодежи в колледжи положительным явлением. Однако он указывает на ряд недостатков данной ситуации.

Во-первых, это приводит к снижению уровня общего образования, поскольку в колледжах меньше общеобразовательных предметов. Во-вторых, уменьшается число потенциальных высококвалифицированных специалистов.

По мнению Смолина, оптимальным было бы соотношение между учащимися старших классов и колледжей на уровне как минимум 50 на 50, или даже более 50 процентов в пользу старших классов, как это было в советский период. Это, по мнению парламентария, обеспечило бы больше возможностей для подготовки квалифицированных специалистов в будущем.

Ранее более 70% российских компаний заявляли о готовности принимать на работу выпускников колледжей без опыта.