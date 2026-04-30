Из-за резкого похолодания россияне стали чаще болеть ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) как минимум в восьми российских регионах — в Вологодской, Рязанской, Мурманской, Костромской и Калужской областях, Крыму, Кабардино-Балкарии и Югре, пишут «Известия».

В статье говорится, что наиболее уязвимыми к инфекциям оказались дети дошкольного и школьного возраста. Из за роста заболеваемости в восьми районах Костромской области закрыли на карантин 17 групп в 13 детсадах. А в Югре на дистанционное обучение перевели 20 классов в 13 школах и воспитанников 17 групп 13 детских садов.

В НИИ (Научно-исследовательском институте) гриппа им. А.А. Смородинцева назвали ситуацию с гриппом в РФ стабильной, а с ОРВИ — неблагополучной.

Вирусолог Елена Малинникова заявила, что по сравнению с прошлыми годами показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране превышены на 2,5%. Эксперты связали рост числа заразившихся с резким похолоданием.

В феврале ученый, директор по новым продуктам фармкомпании «Промомед» Кира Заславская рассказала, что ученые создали препарат с действующим веществом молнупиравир. Он воздействует на генетическую структуру вируса, не только подавляя размножение, но и разрушая вирусные частицы. В результате уже на второй день приема у большинства пациентов исчезают симптомы ОРВИ и гриппа.

