Россиянам назвали главные причины высокой температуры без симптомов простуды

Повышенная температура является главным признаком скрытого воспалительного процесса в организме, поэтому часто она может не сопровождаться симптомами простуды. Об этом RT рассказала терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.

Высокая температура может, в частности, указывать на инфекцию мочевыводящих путей, хронические очаги в ЛОР-органах и воспаления внутренних органов. Причем зачастую субфебрильная температура – это единственный подозрительный симптом. Кроме того, такое состояние может сохраняться в течение нескольких недель после перенесенной инфекции, в течение которых иммунная система еще восстанавливается, пояснила врач.

Также среди возможных причин она выделила заболевания щитовидки, аутоиммунные нарушения.

«В данных случаях температура может сопровождаться дополнительными симптомами — слабостью, изменением веса, нарушением сердечного ритма или болями в суставах», — добавила Каландия. — Иногда повышение температуры связано с нарушением терморегуляции на фоне стресса — это состояние называют термоневрозом. Оно чаще встречается у людей с повышенной тревожностью. Как правило, в таких случаях температура колеблется в течение дня и может нормализоваться в спокойной обстановке или во время сна».

Высокая температура может наблюдаться также при туберкулезе, вирусных и онкозаболеваниях. Особенно следует насторожиться, если она сопровождается утомляемостью, потерей аппетита, ночной потливостью и прочими симптомами. По словам специалиста, важно в таких случаях вовремя пройти обследование, чтобы определить причину нарушений.

Ранее врач рассказал о связи высокой температуры с выпадением волос.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!