В Мытищах в нелегальной школе детей вербовали в кришнаиты

В подмосковных Мытищах силовики пресекли работу «кришнаитской школы». Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По данным 112, в Мытищах в незарегистрированном учреждении «Мир к лучшему» детей заставляли молиться Кришне, совершать обряды и читать тематическую литературу. Ученикам давались придуманные духовные имена», — сказано в посте.

Известно, что организаторы проводили занятия с нарушением санитарных и противопожарных норм. Составлены административные протоколы о нарушениях.

В начале марта суд лишил родительских прав жительницу Вологодской области после того, как она вступила в секту. Известно, что 37-летняя мать троих детей находилась в «поисках смысла жизни» и нашла его после вступления в религиозную организацию. Когда она ушла из семьи, младшему сыну было семь месяцев.

Помимо этого, ранее ее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Она также задолжала алиментов на сумму около полумиллиона рублей.

Ранее пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области в секте.