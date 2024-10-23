На Байкале ввели нерестовый запрет на вылов омуля

В соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна введен общий запрет на вылов омуля в период нереста. Об этом сообщает Telegram-канал особо охраняемых территорий «Заповедное Подлеморье».

Уточняется, что для борьбы с незаконной добычей рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах Байкала ФГБУ «Заповедное Подлеморье» направило обращение в министерство внутренних дел Республики Бурятия. В настоящее время сотрудники ОМВД по Баргузинскому и Курумканскому районам проводят совместные рейды с охранниками «Подлеморья».

В ходе патрулирования уже проверили 12 транспортных средств, изъяли 14 рыболовных сетей, моторную лодку и самого выловленного омуля. Было составлено два протокола по ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты и рыболовства») и возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Эти совместные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Специалисты напомнили, что защита от браконьерского лова байкальской рыбы во время нереста — важная задача для сохранения биоразнообразия.

Несколько лет назад в Бурятии браконьер бросил гранату в сотрудников Рыбохраны и угрожал им пистолетом.

Ранее ученые зафиксировали необъяснимое увеличение размеров байкальских омулей.