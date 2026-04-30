Серые киты вернулись на Камчатку

Первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив на Камчатке после зимовки в южных водах Тихого океана. Об этом ТАСС рассказали в Кроноцком заповеднике.

По данным особо охраняемой территории, серые киты прошли около восьми тысяч километров, чтобы добраться до своих привычных мест обитания. В ходе первого выхода на лодке сотрудники заповедника зафиксировали трех китов, во втором выходе их число увеличилось до пяти, из которых только одна особь была замечена ранее. В третьем выходе были обнаружены еще два новых кита.

Специалисты отметили, что киты пока находятся в весьма худощавой форме, что характерно для начала нагульного сезона. В мае традиционно наблюдается большой поток серых китов, возвращающихся в камчатские заповедные воды. Первыми в районы нагула приходят самцы, молодые особи и беременные самки. Позже следуют самки с детенышами.

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших и крупнейших заповедников России, расположенным на восточном побережье Камчатки. Эта уникальная охраняемая территория включает в себя 25 вулканов, Долину гейзеров, термальные озера и обширную акваторию Тихого океана, что делает ее важным объектом для изучения экосистемы региона и сохранения редких видов животных. Тем не менее организация оказалась замешана в ряде экономических скандалов. Так, в феврале Кроноцкий заповедник проиграл суд по делу о капремонте катера.

