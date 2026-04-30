Российским дипломатам разрешили посетить основательницу SOS Donbass в тюрьме Франции

Российское посольство в Париже добилось разрешения еще раз посетить в тюрьме задержанную гражданку РФ, основательницу ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass Анну Новикову, сообщил РИА Новости посол Алексей Мешков.

Дипломат рассказал, что женщина не жаловалась на условия содержания.

«Как бы ни говорили, что не жалуются, что условия содержания нормальные, но в тюрьме не могут быть нормальные условия. Тюрьма есть тюрьма», — отметил посол.

Он добавил, что российская дипмиссия стремится добиться от властей Франции изменения решения по содержанию Новиковой.

В ноябре прошлого года 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. были арестованы сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Их обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства». Власти республики утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и работали под видом гуманитарной деятельности». Оба задержанных отрицали предъявленные обвинения.

Ранее во Франции после допроса задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass.