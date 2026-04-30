Суд изъял активы бывшего замминистра транспорта и его коллег на 6 млрд рублей

Никулинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества на сумму свыше 6 млрд рублей, которые принадлежали экс-заместителю главы Минтранса России Алексею Семенову и его доверенным лицам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В публикации отмечается, что суд обратил в доход государства доли в уставных капиталах и ценных бумагах коммерческих организаций, объекты недвижимости в Москве, Сочи, Анапе, Московской области и Крыму, земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в Подмосковье.

Суд также передал государству автомобили премиум-класса, моторную яхту и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов, взыскал с ответчиков 258,5 млн рублей. Эти средства составляют эквивалент стоимости проданных объектов недвижимости и госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

28 апреля Тушинский районный суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина на 4,5 млрд руб. и взыскал с него еще 6 млрд по гражданскому иску потерпевшего.

Ранее экс-депутат Госдумы Малик Гайсин получил 14 лет колонии за растрату 385 млн рублей.