Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Суд изъял активы бывшего замминистра транспорта и его коллег на 6 млрд рублей

Руслан Кривобок/РИА Новости

Никулинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества на сумму свыше 6 млрд рублей, которые принадлежали экс-заместителю главы Минтранса России Алексею Семенову и его доверенным лицам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В публикации отмечается, что суд обратил в доход государства доли в уставных капиталах и ценных бумагах коммерческих организаций, объекты недвижимости в Москве, Сочи, Анапе, Московской области и Крыму, земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в Подмосковье. 

Суд также передал государству автомобили премиум-класса, моторную яхту и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов, взыскал с ответчиков 258,5 млн рублей. Эти средства составляют эквивалент стоимости проданных объектов недвижимости и госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

28 апреля Тушинский районный суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина на 4,5 млрд руб. и взыскал с него еще 6 млрд по гражданскому иску потерпевшего.

Ранее экс-депутат Госдумы Малик Гайсин получил 14 лет колонии за растрату 385 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!