Рассчитана реальная стоимость шашлыка на майских праздниках в 2026 году

В 2026 году традиция выезжать на шашлыки заметно подорожала. О том, сколько сегодня реально стоит шашлык и из чего складывается итоговая сумма, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

Если смотреть на данные исследований, то стоимость шашлыка сильно зависит от вида мяса и уровня «комфорта» набора.

Мясо — основная статья расходов.

«Куриный шашлык — самый бюджетный вариант: от 200–350 рублей за кг. Свинина — в среднем 600–900 рублей за кг (по рынку и рознице). Говядина и баранина — уже значительно дороже», — объяснила она.

Классический луковый маринад обойдется в около 30–50 рублей на килограмм мяса. Уголь — 250–400 рублей за упаковку. Розжиг — 150–300 рублей. Шампуры — в среднем около 500 рублей (если покупать). Овощи, соусы, хлеб — еще 300–700 рублей на компанию.

«Если собрать базовый набор на 3–4 человека, то выйдет 1700–3000 рублей за один выезд. Если брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма легко уходит за 3500–5000 рублей», — сказала Волкова.

Стоимость шашлыка за год выросла в среднем на 10%, а по отдельным категориям — выше. Наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину, уголь и сопутствующие товары, а также готовые наборы и полуфабрикаты.

«И на это есть несколько причин. Первая — рост цен на мясо. Это базовая категория, которая реагирует на инфляцию, логистику и издержки производителей. Вторая — увеличение затрат бизнеса, от транспортировки до зарплат. Эти расходы всегда закладываются в конечную цену. А также общая инфляция, которая влияет даже на такие мелочи, как угли, упаковка или специи», — заявила она.

Шашлык — это хороший пример того, как меняется потребительская модель.

«Раньше это была простая и недорогая традиция. Сегодня — уже полноценная статья расходов, которую нужно учитывать в бюджете. И здесь важно не отказываться от привычек, а управлять ими. Можно выбрать более доступные продукты, заранее планировать покупки, делить расходы на компанию. Потому что вопрос не в том, чтобы перестать жить привычной жизнью, а в том, чтобы делать это финансово осознанно. И если смотреть шире, такие бытовые траты очень хорошо показывают главное: деньги не исчезают — они уходят туда, где нет контроля», — резюмировала Волкова.

