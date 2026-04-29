Врач рассказал, что может означать боль в спине

Боль в спине является симптомом многих заболеваний, в том числе онкологических, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов. Он посоветовал при боях в спине не ставить диагноз самостоятельно, а обратиться к специалисту.

«Когда болит спина, мы обычно считаем, что это простуда или остеохондроз. Но иногда боль в спине может быть симптомом других, порой очень опасных заболеваний. При пневмонии боль отдает в верхнюю часть спины — между лопатками при каждом вдохе. При панкреатите появляется опоясывающая боль, которая отдает в спину на уровне нижних ребер. Человек может думать, что у него защемило нерв, а на самом деле требуется срочная госпитализация. При некоторых типах язв желудка или двенадцатиперстной кишки боль может также ощущаться в спине. Ноющей болью в пояснице может проявляться аневризма брюшного отдела аорты, опасное расширение сосуда. Эндометриоз, миома матки, воспаления придатков или кисты могут отдавать в поясницу и крестец, создавая впечатление мышечной боли», — сказал эксперт.

По словам Умнова, боль в спине может указывать на онкологическое заболевание — при появлении метастаз в позвоночнике.

«Артроз или воспаление тазобедренного сустава дает боль не только в паху, но и в пояснице или ягодице. Такая боль усиливается в момент начала ходьбы и проходит, если «расходиться», или усиливается при опоре на ногу. Хроническую «ноющую» боль в спине, психосоматическую по природе, может вызывать длительное нервное напряжение. Позвоночник при этом может быть полностью здоров. Наконец, боль в спине может быть симптомом онкологии. Метастазы в позвоночник от других органов способны вызывать постоянную, прогрессирующую боль, которая часто усиливается ночью или в покое. Прежде чем ставить себе диагноз «остеохондроз» и греть поясницу, обратитесь к врачу, чтобы правильно поставить диагноз», — подчеркнул он.

Ранее врач объяснил, почему от кофе скачет пульс и мутнеет голова.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
