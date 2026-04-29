Учитель физкультуры из Нового Уренгоя остановила ученика, принесшего в школу нож

Учитель физкультуры из Нового Уренгоя Дарья Куртева остановила школьника с ножом. Об этом она сама рассказала URA.RU.

В момент инцидента Дарья находилась в спортивном корпусе, где занимались дети. По словам девушки, она сразу поняла, что ученик настроен агрессивно, но испугаться не успела и среагировала, едва увидев в его руках оружие.

«Я не боялась, не было времени думать. Была первая мысль, что нужно как-то его обезвредить, чтобы не было никакого ЧП, чтобы он дальше не прошел», — вспоминает педагог.

После ЧП она вернулась к выполнению учительских обязанностей. Директор школы отметила, что прежде Дарья занималась дзюдо, поэтому ей удалось обездвижить подростка, а нож у него забрал охранник. Она настаивает, что педагогу необходимо выдать медаль.

По данным прокуратуры, 20 апреля у 13-летнего ученика был обнаружен предмет, запрещенный к проносу в учебное заведение. В связи с этим ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства при организации профилактической работы в образовательном учреждении.

