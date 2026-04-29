Птица, которая неделю стучит клювом в окно дома американки, «свела ее с ума»

Птица, которая уже неделю стучит клювом в окно дома американки, «свела ее с ума», пишет New York Post.

По словам американки, птица то влетает в стекло, то садится на подоконник и «долбит клювом снова и снова».

«Похоже, она просто хочет войти», — прокомментировала она.

По мнению орнитологов, такое птицы поведение имеет простое объяснение. Ведущий Общества Одюбона Скотт Детвайлер пояснил, что птица, скорее всего, — молодой самец, который воспринимает свое отражение в стекле как соперника и атакует его. Это естественный гормональный эффект в период гнездования.

Специалист дал несколько советов, как избавиться от незваного гостя. Лучший способ — убрать отражение. Для этого можно использовать москитную сетку, нанести на стекло искусственный снег или просто натереть окно воском от обычной свечи. Это лишит птицу видимости «конкурента» и остановит атаки.

