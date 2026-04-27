Россиянам рассказали, как не потолстеть из-за шашлыков

Шашлык из куриного мяса меньше всего способствует бесконтрольному набору веса, рассказал «Газете.Ru» в преддверии майских праздников фитнес-тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, негативное влияние на организм оказывает больше не мясо, а потребление алкоголя, лавашей и соусов во время застолья.

«Само мясо не полнит магически. Полнит общий счет калорий за день и неделю. Куриная грудка дает около 165 ккал на 100 г, бедро без кожи около 176 ккал. Постная говядина на гриле это примерно 179 ккал на 85 г, свинина на мангале около 180 ккал на 85 г в готовом виде. Получается, 300 г куриного шашлыка это около 500 ккал, те же 300 г свинины или говядины уже 630 ккал. Добирают обычно не мясом. Добирают соусами, лавашем, пивом и газировкой. Две столовые ложки соуса барбекю дают от 25 до 60 ккал. Пинта пива 5% доходит до 222 ккал. Бокал вина 175 мл до 158 ккал. Связка жирного мяса, пары соусов и двух кружек пива легко добавляет 1500 ккал сверху рациона. Шашлык, который меньше всего мешает контролю веса, по мясу выглядит так. На первом месте куриная грудка, дальше бедро без кожи, потом постная говядина. Жирная свинина и баранина не запрещены, калории там набегают быстрее, порцию под них режем. Рабочая схема на природе. Если мясо курица или постная говядина, берем от 200 до 300 г в готовом виде. Если мясо жирнее, держим порцию от 150 до 220 г. К мясу от 300 до 500 г овощей, они дают объем и сытость почти без калорий. Соус одна или две столовые ложки, не больше. Алкоголь либо убираем, либо одна порция за весь выезд», — подчеркнул он.

Брабечан отметил, что следует выбрать вместо сладкой газировки zero-напитки и контролировать количество съеденной пищи. Тренер рассказал, как отработать лишние калории.

«В практическом раскладе так. 250 г куриного шашлыка плюс большая тарелка овощей плюс вода или zero-напиток это нормальный белковый прием пищи, который вписывается даже в снижение веса. От 300 до 400 г свинины плюс соусы плюс две кружки пива плюс лаваш это уже плотный перебор, и если таких дней в месяце несколько, вес поползет. Если переел, не голодай наутро и не отрабатывай его двумя часами кардио. Делаем проще. От 8 до 12 тысяч шагов за день, от 2 до 3 литров воды, два или три белковых приема пищи без добавочных десертов, минимум соленого и алкоголя. За один-три дня лишняя вода уходит сама. Полезный шашлык существует. Это постное мясо, нормальная порция, овощи и минимум сладкого соуса и алкоголя. Количество, которое обычно не полнит, это от 200 до 300 г нежирного мяса за один прием. Килограмм шашлыка под пиво уже другая история», — заключил он.

