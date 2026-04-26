В Архангельской области учительница уволилась после мести школьника за двойку

Преподаватель истории в одной из школ Архангельской области написала заявление в полицию на ученика, от ее имени создавшего фейковый Telegram-канал эскортницы. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Из материала следует, что женщине недавно присвоили первую квалификационную категорию учителя, официально подтвердив ее профессионализм. При этом в тот же день преподаватель получила сообщение с ссылкой на аккаунт, в котором от ее имени предлагаются услуги интимного характера. Учительница начала разбираться в ситуации и выяснила, что подставить ее пытался 15-летний школьник.

«Пацан обиделся на двойку за контрольную и в качестве мести создал порочащий Telegram-канал, где публиковал фото из ее (преподавателя. — «Газета.Ru») соцсетей», — рассказали журналисты.

На этом фоне женщина обратилась в полицию, но привлечь подростка к административной или уголовной ответственности не получится, так как он еще не достиг необходимого возраста. Вместо этого с юношей провели беседу, в ходе которой он во всем признался. Учительница же заявила, что школьник во время контрольной работы сдал пустой лист, поэтому она и поставила ему плохую оценку.

Как отметили авторы публикации, преподаватель проработала в школе два года. Неделю назад она уволилась по собственному желанию.

