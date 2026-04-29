Россиянин раздобыл и сжег административное дело сына, но сам попал под суд

В Амурской области отец совершил преступление, чтобы не наказали сына

В Амурской области осудили мужчину, совершившего преступление, чтобы помочь сыну избежать административного наказания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Завитинский районный суд вынес приговор Курдину Э.В. за воспрепятствование правосудию (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Согласно судебным материалам, мужчина пытался уничтожить дело сына, обвиняемого в вождении в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

В декабре 2024 года материалы направили почтой из Завитинского участка в Михайловский районный суд. Курдин уговорил знакомую, работающую на почте, выкрасть конверт из ящика. Получив письмо, он сжег его в домашней печи, надеясь, что сын избежит штрафа и лишения прав.

Преступление быстро раскрыли. Курдин признал вину, раскаялся, активно сотрудничал со следствием. Мужчине назначили штраф 80 тыс. рублей. Дело его сына восстановили — он был признан виновным, оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав на 1 год 7 месяцев.

Дело по ч. 3 ст. 294 УК РФ, возбужденное против почтальона, прекратили, так как женщина не знала о содержимом письма.

