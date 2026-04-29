В Минтруде сообщили, что нового повышения пенсионного возраста в планах нет

Министерство труда и социальной защиты подтвердило отсутствие планов о новом повышении пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Копия ответа министерства есть в распоряжении редакции.

«Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 г. по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — говорится в ответе министерства.

В феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Министр сообщил, что планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

