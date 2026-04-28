В Госдуме заявили, что настоящий прожиточный минимум — 45 тысяч рублей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил пересмотреть систему оценки доходов россиян. По его мнению, реальные показатели по зарплатам преувеличены в государственных исследованиях — а настоящий прожиточный минимум составляет 45 тысяч рублей.

«По Росстату, средняя зарплата в стране – больше 103 тысяч рублей. Но в СМИ появились данные независимого исследования, его авторы «вычли» из статистики Москву и северные регионы с самыми высокими зарплатами. Получилось, что 78% наших граждан получают меньше 100 тысяч в месяц, 40% — меньше 45 тысяч. Средний доход – около 60 тысяч. Эти цифры гораздо ближе к реальности, которую изо всех сил «улучшают» статистикой. Отсюда искалеченная социальная и бюджетная политика, которая исходит из завышенных показателей. Их тянут вверх доходы узкой богатой прослойки, а не большинства населения». На этом фоне актуальны предложения СР: вывести Росстат из подчинения Минэкономики и правительства в целом, а также в корне пересмотреть подходы к оценке благосостояния граждан», — отметил он.

Следует поднять границу бедности, считает Миронов. По словам депутата, МРОТ должен составлять не менее 60 тысяч рублей.

«Нужно учитывать реальные потребительские расходы, настоящий прожиточный минимум, который составляет не меньше 45 тысяч рублей. Нужно поднимать заниженную границу бедности, по которой выходит, что бедность практически побеждена. И тогда станет ясно, что необходимо повышать критерий нуждаемости при назначении пособий, увеличивать МРОТ хотя бы до 60 тысяч, как предлагает наша партия. Что нужно ежеквартально индексировать пенсии, повышать зарплаты бюджетникам – учителям, врачам, ученым, работникам культуры и социальной сферы. При этом устранять региональное неравенство их зарплат, которое достигает 8-10 раз. Верная оценка потребует правильных социальных решений, уже нельзя будет делать вид, что все и так хорошо», — подчеркнул парламентарий.

Миронов ответил, откуда государство может взять деньги на повышение зарплат бюджетникам и пенсий.

«Меры, которые мы предлагаем, можно обеспечить за счет повышения нагрузки на то самое богатое меньшинство. Увеличения налогов и страховых взносов с высоких зарплат. Повышения налогов для «продавцов воздуха» — банки, игорный бизнес. И многих других решений, которые способны принести в бюджет триллионы рублей», — заключил он.

