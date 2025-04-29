Россиян предупредили, почему с шашлыками нельзя пить пиво

Майские праздники в России неразрывно связаны с традицией готовить шашлыки. К ним начинают готовиться за несколько недель, и довольно часто вместе с мясом покупают алкоголь. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина, сочетание алкоголя и шашлыков оказывает серьезную нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем.

«Довольно часто шашлык готовят из свинины. А данный вид мяса — достаточно жирный продукт. Алкоголь в сочетании с жирным мясом дает серьезный стресс для пищеварительной системы. Снижается активность пищеварительных ферментов — мясо переваривается медленнее, возникает тяжесть, изжога и вздутие живота», — предупредила специалист.

Также врач напомнила, что алкоголь — это всегда нагрузка на печень. Когда алкоголь попадает в организм, печень в первую очередь берется за его нейтрализацию. Но жирная пища — дополнительная нагрузка. В результате печень перегружается, не успевая нормально перерабатывать ни алкоголь, ни жир. Это может привести к неприятным симптомам: тошноте, болям в правом подреберье и общей слабости.

«Людям, которые сидят на диете, сочетание алкоголя и жирного мяса также противопоказано. Алкоголь стимулирует аппетит и притупляет чувство насыщения. Вы съедаете больше мяса, чем планировали, и увеличиваете потребление калорий. А если это еще и пиво, содержащее дополнительные «пустые» калории и быстрые углеводы, лишние килограммы набираются особенно быстро», — добавила нутрициолог.

Кроме того, она отметила, что любой алкоголь в жару дает обезвоживание и отеки. Спиртное действует как мочегонное, выводя из организма жидкость и электролиты. При этом жареное на углях мясо с большим количеством соли задерживает воду. Такое сочетание может привести к отекам и неприятному чувству «опухшего» лица на следующий день.

Если от алкоголя во время празднования отказываться не планируется, то, по словам врача, чтобы снизить нагрузку на организм, следует соблюдать простые правила.

«Не сочетайте шашлык с крепким алкоголем и пивом. Если хотите выпить, выбирайте сухое вино и пейте в умеренных количествах. Чередуйте алкоголь с чистой водой. Это уменьшит обезвоживание и поможет быстрее вывести алкоголь из организма. Готовьте мясо с минимальным количеством жира и специй. Выбирайте нежирные сорта и щадящие маринады (на основе лимонного сока, кефира или натурального йогурта)», — посоветовала специалист.

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