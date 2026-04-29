Аналитик дала советы, как не разориться на майских праздниках

Во время майских праздников многие сталкиваются с одной и той же проблемой: деньги заканчиваются быстрее, чем планировалось, а уже в середине месяца возникает ощущение финансового давления. Как этого избежать, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

Праздники, традиционно, воспринимаются как «особый период», где можно ослабить контроль, но бюджет при этом остается прежним. И поэтому первое, с чего стоит начинать подготовку к майским — не с поездок и не с меню, а с базовой финансовой реальности.

«Необходимо четко определить обязательные расходы: кредиты, коммунальные платежи, базовые траты на питание и транспорт. Это тот фундамент, который нельзя игнорировать. Далее важно оценить свои доходы: какие поступления уже есть и какие ожидаются в ближайшее время. Если значительная часть дохода приходит до праздников, ключевая задача — сразу закрыть обязательные расходы и сформировать резерв на период после майских. Это защищает от самой частой ошибки — «проесть» деньги, которые нужны на жизнь дальше. Только после этого можно определить, какую сумму вы действительно можете потратить на отдых, поездки и развлечения», — объяснила она.

Любые праздничные расходы должны начинаться с цифры. Не «примерно», а конкретного лимита. Чтобы он работал, важно: заранее определить формат отдыха (поездки, дача, город); понять, сколько людей участвует в расходах; составить список трат: продукты, транспорт, развлечения и придерживаться этого списка.

«Самая частая ошибка — действовать по принципу «разберемся на месте». Именно в такие моменты цены перестают ощущаться как проблема, а траты выходят из-под контроля», — предупредила Волкова.

Если бюджет ограничен — это не повод отказываться от отдыха, просто можно посмотреть варианты, которые вам подойдут больше. Что для вас важнее: поездка или рестораны? Активный отдых или покупки? Финансово грамотный подход — это не про ограничения, а про осознанный выбор. Когда ресурсы распределяются не хаотично, а под конкретные приоритеты.

По мнению Волковой, майские праздники — это не только про отдых, но и про высокий уровень импульсивных покупок. Часто они возникают по трем основным причинам: желание «наградить себя», попытка снять стресс и иллюзия контроля в условиях неопределенности.

«В моменте такие траты кажутся безобидными, но именно они формируют основную нагрузку на бюджет. Поэтому перед каждой покупкой важно задать себе простой вопрос: это действительно улучшит мой отдых или это просто эмоциональная реакция?» — посоветовала финэксперт.

Самый эффективный способ пройти майские без финансового стресса — заранее выстроенный план и готовность ему следовать. И здесь помогут простые правила.

«Первое — не ходить в магазин без списка. Второе — не покупать «на всякий случай». Третье — заранее понимать, с кем и как вы проводите праздники , избегать спонтанных решений «в последний момент», — отметила Волкова.

Финансовая устойчивость в праздники не означает введение жестких ограничений. Просто вам важно понять свои возможности и уважать собственный бюджет. Если вы умеете управлять им в период повышенных соблазнов — значит, вы действительно управляете своими финансами, резюмировала она.

