В Бурятии семьям горняков, погибших при сходе лавины, выплатят компенсации

Семьям погибших при сходе снега на руднике в Бурятии выплатят 1 млн рублей

В Бурятии в компании ООО «Ирокинда» пообещали оказать всестороннюю помощь семьям шестерых погибших при сходе лавины горняков. Об этом в своем канале Мах сообщил глава республики Алексей Цыденов в

«Работодатель заверил, что с каждой семьей будет проведена индивидуальная работа, чтобы учесть все обстоятельства и оказать адресную поддержку,» – говорится в сообщении.

По словам Цынденова, выплаты семьям будут составлять не менее годового оклада погибшего — 1 млн рублей.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошел 28 апреля в 10:30 по местному времени на промышленной площадке одного из участков рудника «Ирокинда». В результате схода лавины под снежной массой оказались 9 работников предприятия, трое из которых смогли самостоятельно выбраться. Под лавиной погибли шесть горняков.

Уточняется, что объем сошедшей снежной массы составил до 45 тыс. куб. метров, глубина завалов достигала 6 метров.

На месте происшествия была оперативно организована работа спасателей, в том числе МЧС России, медицинских служб, а также привлечена санавиация.

