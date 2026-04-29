Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Бурятии семьям горняков, погибших при сходе лавины, выплатят компенсации

Семьям погибших при сходе снега на руднике в Бурятии выплатят 1 млн рублей

В Бурятии в компании ООО «Ирокинда» пообещали оказать всестороннюю помощь семьям шестерых погибших при сходе лавины горняков. Об этом в своем канале Мах сообщил глава республики Алексей Цыденов в

«Работодатель заверил, что с каждой семьей будет проведена индивидуальная работа, чтобы учесть все обстоятельства и оказать адресную поддержку,» – говорится в сообщении.

По словам Цынденова, выплаты семьям будут составлять не менее годового оклада погибшего — 1 млн рублей.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошел 28 апреля в 10:30 по местному времени на промышленной площадке одного из участков рудника «Ирокинда». В результате схода лавины под снежной массой оказались 9 работников предприятия, трое из которых смогли самостоятельно выбраться. Под лавиной погибли шесть горняков.

Уточняется, что объем сошедшей снежной массы составил до 45 тыс. куб. метров, глубина завалов достигала 6 метров.

На месте происшествия была оперативно организована работа спасателей, в том числе МЧС России, медицинских служб, а также привлечена санавиация.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!