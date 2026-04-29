Девочка сломала позвоночник, рухнув в дыру возле горки в Уфе

В Уфе девятилетняя девочка рухнула в дыру возле горки в творческом пространстве и сломала позвоночник. Об этом сообщает UFA1.RU.

Инцидент произошел 19 апреля. Школьница забиралась на конструкцию в виде трубы высотой около двух метров в творческом пространстве «Арт-Квадрат». В какой-то момент ребенок оступился и улетел упал прямо в дыру, находившуюся там. Сгруппировавшись клубком, девочка приземлилась копчиком прямо на гальку.

После падения она не могла вдохнуть и передвигаться. Родители не стали ждать медиков и сами бросились в травмпункт РДКБ. Врачи поставили диагноз — компрессионный перелом 12-го позвонка грудного отдела. Неделю его подтверждали в стационаре. Сейчас девочка все еще в больнице, в ближайшие месяцы ей предписан лежачий режим. Об учебе в школе речи пока не идет.

Семья готовит заявление в полицию. Родители требуют проверить безопасность игровой зоны и намерены взыскать компенсацию за травмы дочери.

Ранее в Севастополе школьница сломала позвоночник, выполнив кувырок на физкультуре.

 
