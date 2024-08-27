Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Изданию «Такие дела» отключили пожертвования

Сервис CloudPayments отключил пожертвования изданию «Такие дела»

close
100%
Depositphotos

Сервис CloudPayments отключил пожертвования в адрес издания «Такие дела» без объяснения причин. Об этом сообщила главный редактор медиа Евгения Волункова в своем Telegram-канале.

«Попытки добиться разъяснения причин ни к чему не привели. То есть мы так и не узнали, в чем дело. Факт: у нас больше нет подписок. И перенести их централизованно мы не можем», — написала главред.

Волункова отметила, что издание до сих пор собирает разовые пожертвования и получает выплаты по партнерским программам. Однако из-за отключения пожертвований руководство медиа, по ее словам, не сможет в сентябре выплатить зарплаты большей части сотрудников.

«Такие дела» — российское интернет-издание, которое было создано фондом «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) в 2015 году. СМИ освещает социальные проблемы. Например, журналисты издания пишут о проблемах людей с редкими заболеваниями и инвалидностью, а также о состоянии российской медицины.

В марте журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция». Причиной стал закон о запрете рекламы у иноагентов, из-за которого он не смог бы платить людям зарплату.

Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами