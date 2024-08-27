Изданию «Такие дела» отключили пожертвования

Сервис CloudPayments отключил пожертвования в адрес издания «Такие дела» без объяснения причин. Об этом сообщила главный редактор медиа Евгения Волункова в своем Telegram-канале.

«Попытки добиться разъяснения причин ни к чему не привели. То есть мы так и не узнали, в чем дело. Факт: у нас больше нет подписок. И перенести их централизованно мы не можем», — написала главред.

Волункова отметила, что издание до сих пор собирает разовые пожертвования и получает выплаты по партнерским программам. Однако из-за отключения пожертвований руководство медиа, по ее словам, не сможет в сентябре выплатить зарплаты большей части сотрудников.

«Такие дела» — российское интернет-издание, которое было создано фондом «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) в 2015 году. СМИ освещает социальные проблемы. Например, журналисты издания пишут о проблемах людей с редкими заболеваниями и инвалидностью, а также о состоянии российской медицины.

В марте журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявил об увольнении значительной части команды своего проекта «Редакция». Причиной стал закон о запрете рекламы у иноагентов, из-за которого он не смог бы платить людям зарплату.

Ранее в Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований.