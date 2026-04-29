В бразильском аэропорту обезвредили мужчину, размахивавшего мечом

В бразильском аэропорту обезвредили мужчину, размахивавшего мечом, пишет Daily Star.

Инцидент произошел в международном аэропорту Виракопос. Мужчина, размахивавший длинным мечом, был обезврежен полицией с применением электрошокера. Кадры, распространившиеся в сети, показывают, как трое офицеров окружают подозреваемого, а после того, как тот внезапно достает с пояса клинок длиной 47 см, один из полицейских применяет оружие.

По данным властей, 45-летний правонарушитель, ранее судимый за насильственные преступления, не являлся пассажиром и угрожал людям. Переговоры результатов не дали. В полиции заявили, что он находился в состоянии психотического эпизода с «явными признаками оторванности от реальности». Никто не пострадал. Мужчину госпитализировали, ему предъявлено обвинение в хранении холодного оружия.

Ранее в Бразилии 200 туристов оказались заблокированными на холме из-за перестрелки.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
