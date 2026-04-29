Гендиректора компании-застройщика задержали по делу о пожаре на стройке в Москве

СК РФ: пять человек задержаны по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы

Пятеро, включая бенефициара и гендиректора компании-застройщика, задержаны по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Главное следственное управление СК России по Москве ведет уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при строительстве, которое по неосторожности привело к гибели восьми человек. В его рамках задержаны бенефициар, единолично руководивший компанией-застройщиком, техническим заказчиком и генподрядчиком строительства; генеральный директор компании-застройщика; директор по строительству генподрядчика; руководитель отдела общестроительных работ генподрядчика, а также производитель работ генподрядчика.

По версии следствия, 28 апреля 2026 года на третьем этаже административно-бытового комплекса объекта строительства в 3-м Балтийском переулке произошел пожар с быстрым распространением огня и густого токсичного дыма. В результате отравления продуктами горения погибли восемь человек, троим причинен тяжкий вред здоровью. Следователи и криминалисты осмотрели семь мест происшествий, допросили более 70 свидетелей, включая работников и очевидцев. Было проведено пять обысков и шесть выемок, изъята организационно-распорядительная и кадровая документация, назначено 13 судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Согласно данным следствия, пожар произошел из-за систематического несоблюдения должностными лицами застройщика, техзаказчика и генподрядчика требований пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм. Непосредственными причинами трагедии стали отсутствие работающих автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, незаконное хранение легковоспламеняющихся материалов, размещение около 20 бытовок из горючих материалов без окон и вентиляции на одном из этажей, а также блокировка одной из двух эвакуационных лестниц, что помешало своевременной эвакуации.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение.

