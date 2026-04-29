В Госдуме раскритиковали бизнес, который спонсирует треш-стримеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Лента.ру» назвал абсолютно неприемлемым спонсирование треш-стримеров со стороны легального российского бизнеса, включая беттинговые сервисы.

По его мнению, нельзя рекламировать свои услуги через такой контент.

«Если сам контент негативный и тем более ограничен в обороте, то, конечно, это абсолютно неприемлемо», — отметил Свинцов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал его, но отметил юридические сложности. Милонов пояснил, что предприниматели могут отрицать сотрудничество, даже если реально платят блогерам. В таком случае необходимо доказать, что рекламу заказал именно бизнес, а не его конкуренты.

Треш-стримы — прямые трансляции в сети, где участники совершает унизительные или опасные действия в прямом эфире ради заработка. Треш-стримеры зарабатывают на донатах. Также они рекламируют запрещенные сервисы, например, онлайн-казино.

Некоторых спонсируют легально работающие в России компании. Так, Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», где участники совершают унизительные действия.

Ранее на Урале начали проверки из-за треш-стримеров, избивающих девушек в баре.