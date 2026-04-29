Ортодонт назвала неочевидные причины для установки брекетов

Частые головные боли, щелчки при открывании рта, асимметрия лица могут указывать на скрытые нарушения прикуса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-ортодонт, гнатолог клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC) Мадина Хасцаева.

«Ровные зубы — не всегда показатель правильного прикуса. Прикус — это то, как смыкаются верхняя и нижняя челюсти. Даже при визуально ровном ряде зубов нагрузка при жевании может распределяться неправильно. Это может приводить к повышенному износу эмали, трещинам, сколам и в некоторых случаях — к ранней потере зубов. Неправильный прикус также может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом: щелчкам, боли при открывании рта, стискиванию зубов. Возможны нарушения дикции и дыхания. Кроме того, страдает гигиена: в труднодоступных участках скапливается налет, что повышает риск кариеса и заболеваний десен», — предупредила ортодонт.

Она перечислила несколько признаков, на которые стоит обратить внимание взрослому человеку. Они могут сигнализировать о проблеме с прикусом.

«Частые головные боли или напряжение в области челюсти, щелчки при открывании рта, повышенная чувствительность зубов, асимметрия лица или ощущение «перекоса» при смыкании — все это может указывать на скрытые нарушения прикуса. Также тревожными сигналами являются трудности при жевании, привычка жевать на одну сторону и частое воспаление десен, несмотря на хорошую гигиену. Даже один из этих симптомов — повод обратиться к ортодонту для диагностики. Лучше перестраховаться, чем упустить время», — отметила Хасцаева.

Брекеты — наиболее известный, но не единственный способ исправления прикуса. Современная ортодонтия предлагает и другие варианты.

«Прозрачные элайнеры, керамические или сапфировые брекеты, лингвальные системы, которые крепятся с внутренней стороны зубов — выбор метода зависит от сложности случая, возраста пациента и его образа жизни», — пояснила Хасцаева.

В отдельных случаях может потребоваться ортопедическое или хирургическое лечение, но такие решения принимаются индивидуально после комплексной диагностики. Врач подчеркнула: чем раньше выявлена проблема, тем проще и быстрее ее можно решить.

«Исправление прикуса — это не только про красоту улыбки, но и про здоровье зубов, суставов и всего организма. Игнорировать скрытые дефекты — значит откладывать решение проблем, которые со временем могут стать значительно серьезнее», — резюмировала Хасцаева.

Ранее врач объяснила, почему люди скрипят зубами во сне.