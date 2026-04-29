В российском регионе объявили режим беспилотной опасности

Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Тюменской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Соответствующая публикация появилась в 8:15 по мск.

«Это превентивная мера, которая вводится для усиления безопасности», — отмечается в сообщении.

До этого режим беспилотной опасности в Тюменской области власти объявляли 25 апреля.

Кроме того, в Курганской области второй раз за неделю объявили режим беспилотной опасности. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

По данным министерства обороны России, в период с 20:00 мск 28 апреля до 7:00 мск 29 апреля над территорией страны дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов ликвидировали в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Воронежской, Саратовской и Курской областях. Также атаку беспилотников отразили в Крыму.

Ранее дрон атаковал автомобиль в Курской области.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
