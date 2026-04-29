В России оштрафовали издателя GTA и Max Payne

Три иностранные компании оштрафованы в РФ за нарушение локализации данных

Суд в Москве признал три крупные американские компании виновными в нарушении российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что компаниям «Interactive Advertising Bureau, Inc.» и «Take-Two Interactive Software, Inc.» назначен штраф в размере 2 млн рублей каждой, Dynamic Technologie — в 1 млн рублей. В пресс-службе добавили, что компании виновны в нарушении требований о локализации данных российских пользователей на территории РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Take-Two Interactive Software издала множество известных игровых серий, в том числе Grand Theft Auto (GTA), Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и BioShock.

В феврале в отношении мессенджера Telegram составили девятый за 2026 год административный протокол, компании грозит штраф в размере до 8 млн рублей. Протокол составлен за неисполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по удалению запрещенной информации. Отмечается, что в этом году Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram по двум таким протоколам на 3,8 млн и 7 млн рублей.

Ранее суд оштрафовал Google на 19 млн рублей за неудаление нелегального контента.