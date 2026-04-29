Российских врачей поймали на использовании ChatGPT при постановке диагнозов

Mash: врачи в Нижнем Новгороде использовали ChatGPT при постановке диагнозов
Врачей в Нижнем Новгороде поймали на использовании чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT при постановке диагнозов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, местный Минздрав заметил, что жители города начали получать врачебные заключения на портале «Госуслуги» со специфической стилистикой, которую обычно использует искусственный интеллект. Например, в документах присутствовали эмодзи. Проанализировав документы, в ведомстве пришли к выводу, что врачи начали пользоваться нейросетями при постановке диагнозов. По данным Mash, пользоваться ИИ врачам запретили.

В публикации отмечается, что около 20% нижегородских медиков регулярно используют нейросети, чтобы быстрее справляться с документацией. Еще треть хотели бы этому научиться.

До этого врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Никитин заявил, что ИИ не способен полноценно заменить профессиональную медицинскую диагностику. По его словам, ИИ может помочь в первичном поиске информации о здоровье. Однако он не учитывает индивидуальные особенности организма пациента, всю историю болезни, сопутствующие диагнозы и другие важные факторы.

Кардиолог подчеркнул, что особенно опасно приступать к самолечению, следуя рекомендациям нейросети. ИИ может неправильно интерпретировать симптомы, из-за чего пациент потеряет время, а его заболевание будет прогрессировать.

Ранее сообщалось, что врачи стали втрое чаще использовать ИИ на консультациях.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!