Именинник застрелил трех друзей, размазавших торт по его лицу

В Индии именинник застрелил трех друзей за то, что ударили тортом ему по лицу
В Индии именинник застрелил трех друзей, размазавших торт по его лицу, пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в районе Хурджа, где 33-летний Джиту Сайни отмечал день рождения. Во время праздника друзья по традиции размазали торт по его лицу, что вызвало резкую агрессию со стороны именинника. Между ним и тремя друзьями произошла ссора.

По данным полиции, после конфликта Сайни покинул место празднования, однако вскоре вернулся с группой людей и огнестрельным оружием. Он открыл стрельбу по друзьям, после чего скрылся с места происшествия вместе с сообщниками.

Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось их спасти. В полиции подтвердили, что причиной конфликта стала ссора во время празднования дня рождения.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

