Вора в законе Мераба Сухумского объявили в международный розыск

Следователи МВД России объявили в международный розыск Мераба Джангвеладзе, также известного в криминальных кругах как вор в законе Мераб Сухумский. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Его обвиняют по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Уголовное дело возбудили еще в июне прошлого года. Ведомство намерено добиваться заочного ареста фигуранта. Ходатайство уже направили в Тверской суд Москвы, заседание назначено на 30 апреля.

Столичная полиция попросила суд заочно арестовать 64-летнего Джангвеладзе на два месяца. С 1985 года он имеет негласный статус авторитета в криминальных кругах России. Первую судимость получил в 19 лет за грабеж. Сейчас Джангвеладзе скрывается за границей.

В марте 2025 года в Тбилиси стреляли в брата Мераба, Левана Джангвеладзе. Инцидент произошел на улице Чавчавадзе. Преступник поджидал жертву у ресторана и скрылся после нападения. Леван участвовал в криминальных войнах брата и вел его дела. Его имя связывали с ликвидацией таких криминальных авторитетов, как Япончик и Дед Хасан.

