Пастор морил голодом и насиловал «одержимую духами» школьницу на алтаре

Пастор из Нигерии подвергал насилию племянницу прихожанки. Об этом сообщает Nation.

По данным издания, женщина из штата Анамбра решила, что ее 16-летняя родственница одержима демонами, поэтому ей нужно пройти обряд избавления от сущностей у местного пастора.

При встрече священнослужитель подтвердил, что школьница одержима, в ней якобы находились морские духи. Чтобы «изгнать» их, мужчина неоднократно насиловал несовершеннолетнюю, нередко прямо на алтаре.

В некоторых случаях девушка сопротивлялась. Тогда мужчина лишал ее еды и говорил местным жителям, чтобы они не общались с «одержимой». Также мужчина угрожал расправой, если она кому-то расскажет о происходящем.

Чтобы несовершеннолетняя не забеременела, священнослужитель давал ей специальные отвары.

Отмечается, что это не первый подобный случай. Местные пасторы якобы нередко используют свой сан для того, чтобы заманивать к себе понравившихся людей и совершать действия сексуального характера. Как правило, жертвами насилия становятся женщины и дети обоих полов.

