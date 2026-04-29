Порно-модель использовала свою пятилетнюю дочь в рекламе контента для взрослых

В США порно-модель использовала пятилетнюю дочь в рекламе контента для взрослых
Boone County Jail

В США 41-летняя порно-модель использовала собственную пятилетнюю дочь, чтобы рекламировать контент для взрослых. Об этом сообщает Daily Star.

По версии следствия, Элизабет Крикмор втянула малолетнего ребенка в съемки контента с откровенным подтекстом. Девочка фигурировала в кадре для продвижения платных подписок — внимание правоохранителей привлек сигнал от Департамента по делам детей. После этого следователи изучили аккаунт женщины на платформе для взрослых.

При этом один из подписчиков прямо требовал видео для взрослых, где на фоне будут находиться несовершеннолетние. Крикмор отвечала, что прекрасно понимает специфический запрос клиента. При обыске криминалисты обнаружили изображения, на которых подозреваемая оголяется перед девочкой, а также снимки ребенка без одежды.

Полицейские утверждают, что на момент преступления девочке было от пяти до шести лет. Супруг модели заявил, что ничего не знал о ее деятельности. Женщине предъявлено восемь обвинений в тяжких преступлениях, теперь ей грозит до 72 лет тюрьмы.

Ранее в Ленобласти мать и отчим снимали порно с девятилетним ребенком и продавали снимки.

 
