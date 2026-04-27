Пьяный иностранец заколол ножом мать

В Пензе 44-летнего иностранца подозревают в расправе над собственной матерью, мужчина ударил ее ножом, спасти пенсионерку не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в квартире на улице Островского в городе Пензе. Между пьяным обвиняемым и его матерью вспыхнул конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина схватил нож, ударил им мать в грудь и сбежал.

Спустя несколько часов нападавший вернулся домой и вызвал для раненой матери скорую помощь. Спасти 64-летнюю женщину медики не смогли, к моменту их приезда она уже не подавала признаков жизни. Нападавшего задержали, у него изъят нож, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства семейной ссоры устанавливаются.

До этого в Подмосковье мужчина три дня избивал 83-летнюю мать. Он нанес е не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Женщина получила тупую травму груди и живота и потеряла много крови, спасти ее не удалось.

Ранее в Сургуте пенсионер заколол ножом жену.