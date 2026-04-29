Врач предупредила, почему опасно принимать душ и гулять под дождем в линзах

Врач Шилова: принимать душ в линзах может быть опасно для глаз

Принимать душ, ванну или гулять под дождем в линзах может быть опасно, так как это может инфицировать роговицу микроорганизмами. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она отметила, что микроклимат между линзой и глазом является идеальной средой для их размножения, поскольку там тепло, влажно и достаточно питательных веществ. По ее словам, линзы являются инородным телом на поверхности роговицы и препятствуют естественному омыванию глаза слезой, а также ограничивают поступление кислорода и питательных веществ. Поэтому в случае с длительным ношением может произойти кислородное голодание.

«Присоединение микробного фактора на фоне гипоксии вызывает тяжелые воспаления (кератиты). И одним из самых опасных как раз является акантамебный кератит – агрессивное заболевание, характерное именно для пользователей контактных линз», – предупредила Шилова.

Врач предупредила, что воспаление может развиться стремительно. В случае появления ощущения инородного тела в глазу, покраснения, затуманенности и других симптомов важно обратиться к офтальмологу.

Офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов до этого говорил, что часть бытовых привычек может привести к инфекциям и травмам, которые снижают зрение надолго. По его словам, самые тяжелые истории чаще всего начинаются с контактных линз.

