В Приморье обнаружили незаконные летающие беспилотники

В Приморье выявили незаконное использование 25 дронов в сельском хозяйстве
Максим Богодвид/РИА Новости

В Приморском крае незаконное использование беспилотников выявили у шести сельскохозяйственных компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По ее информации, эти организации были установлены в рамках тематической проверки. Они эксплуатировали на территории региона 25 дронов массой более 30 кг для выполнения сельскохозяйственных работ.

Как отметили в ведомстве, у компаний отсутствовали сертификаты летной годности на беспилотники. Кроме того, ими не были заключены договоры страхования гражданской ответственности. Выполнявшие полеты внешние пилоты не имеют удостоверений на право управления такими аппаратами.

До этого сообщалось, что в России владельцы агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников теперь могут получить разрешение на полет всего за сутки.

Помимо этого, был определен особый порядок подготовки и выполнения полетов беспилотников для разных условий эксплуатации. В сельском хозяйстве стало проще использовать дроны на высоте до 30 метров. Для агродронов весом до 495 кг введен упрощенный метод сертификации.

Ранее в России начали использовать дроны и для защиты лесов от паразитов.

 
