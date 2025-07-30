На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Получение разрешения на полет некоторых дронов сократили до суток

РИА Новости: получить разрешение на полеты ряда дронов теперь можно за 24 часа
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В России владельцы агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников теперь могут получить разрешение на полет всего за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства РФ.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) и представил результаты работы по созданию нормативной базы для их использования.

«В целях упрощения применения БАС для мониторинга протяженных объектов, лесоохранной деятельности и сельского хозяйства: сокращен срок получения разрешения на полет с 3–5 суток до 24 часов, устранены административные барьеры допуска к эксплуатации единичных экземпляров БАС при получении сертификата летной годности на основании акта оценки», — сказано в сообщении.

Кроме того, определен особый порядок подготовки и выполнения полетов беспилотников для разных условий эксплуатации. В сельском хозяйстве стало проще использовать дроны на высоте до 30 метров. Для агродронов весом до 495 кг введен упрощенный метод сертификации.

В конце апреля заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина анонсировала разработку законодательной базы для регулирования использования агродронов в сельском хозяйстве России. Она отмечала, что сегодня нет четких правовых норм для использования беспилотников в сельском хозяйстве, в том числе для опыления растений. Оглоблина подчеркнула, что применение дронов ограничено: требуется получать специальные разрешения и обучать операторов.

Ранее в России создали беспилотный грузовик-зарядку для дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами