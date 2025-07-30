Получение разрешения на полет некоторых дронов сократили до суток

РИА Новости: получить разрешение на полеты ряда дронов теперь можно за 24 часа

В России владельцы агродронов, дронов-мониторщиков и охранных беспилотников теперь могут получить разрешение на полет всего за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства РФ.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) и представил результаты работы по созданию нормативной базы для их использования.

«В целях упрощения применения БАС для мониторинга протяженных объектов, лесоохранной деятельности и сельского хозяйства: сокращен срок получения разрешения на полет с 3–5 суток до 24 часов, устранены административные барьеры допуска к эксплуатации единичных экземпляров БАС при получении сертификата летной годности на основании акта оценки», — сказано в сообщении.

Кроме того, определен особый порядок подготовки и выполнения полетов беспилотников для разных условий эксплуатации. В сельском хозяйстве стало проще использовать дроны на высоте до 30 метров. Для агродронов весом до 495 кг введен упрощенный метод сертификации.

В конце апреля заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина анонсировала разработку законодательной базы для регулирования использования агродронов в сельском хозяйстве России. Она отмечала, что сегодня нет четких правовых норм для использования беспилотников в сельском хозяйстве, в том числе для опыления растений. Оглоблина подчеркнула, что применение дронов ограничено: требуется получать специальные разрешения и обучать операторов.

Ранее в России создали беспилотный грузовик-зарядку для дронов.