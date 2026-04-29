Стало известно, сколько будут продолжаться поиски пропавшего под лавиной туриста в Бурятии

В Бурятии поиски пропавшего под лавиной туриста продолжат до его обнаружения
Кирилл Шипицин/РИА Новости

Поиски четвертого туриста, который пропал после схода лавины в горах Бурятии, продолжатся до его обнаружения. Об этом рассказал ТАСС Дмитрий Печкин — адвокат турфирмы «Горизонт», сотрудники которой участвуют в поисках.

«Пока никаких новостей нет, четвертого [пропавшего] участника до сих пор не могут найти. Поиски продолжаются, они не будут закончены, пока его не найдут», — уточнил Печкин.

По словам адвоката, в поисках участвует достаточное число людей, в наличии все необходимое снаряжение.

Трое туристов не выжили в результате схода лавины на горном массиве Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля, еще один участник восхождения может оставаться под снегом. Группа шла к пику Конституции, когда ее накрыл снежный массив у перевала «26-го партийного съезда».

После происшествия проверку начали следователи, а затем было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Почему произошла трагедия и что известно о судьбе пропавшего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик не исключила массовый сход лавин в Дагестане.

 
