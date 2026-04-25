Медведь растерзал женщину во время прогулки с сыном в горах

Медведь напал на 58-летнюю женщину в отдаленном горном районе Польши
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

На юго-востоке Польши в Бещадских горах бурый медведь растерзал 58-летнюю женщину, передает «Би-би-си».

Несчастный случай произошел 23 апреля в лесу близ деревни Полонна, недалеко от границы с Украиной. Местная жительница собирала сброшенные оленьи рога вместе с 27-летним сыном, но они разошлись. Мать разговаривала с ним по телефону и закричала: «Медведь, медведь!», после чего связь оборвалась.

Мужчина нашел ее и вызвал экстренные службы около 10:30. Прибыли три пожарных отряда и полиция, но из-за крутого рельефа и отсутствия точных координат поиск пострадавшей затянулся. Медики зафиксировали тяжелые травмы головы, спасти женщину не удалось.

Представитель лесничества Войцех Янковский отметил, что проснувшиеся после спячки медведи активно ищут пищу и могут ближе подходить к населенным пунктам. По его словам, встреча была неожиданной для обеих сторон. На место выехал прокурор, местные власти пока запретили посещать леса.

Ранее в Эстонии велосипедиста, на которого напал медведь, спас проезжавший мимо водитель.

 
