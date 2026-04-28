Мужчина потратил четыре года на сборку пазла из 60 тысяч деталей

В США мужчина собрал самый большой в мире пазл с помощью 8-летней внучки
Американец собрал самый большой пазл в мире на 60 тыс. деталей, сообщает телеканал KRDO.

Житель Колорадо-Спрингс Лу Салас начал собирать головоломку от компании Dowdle стоимостью $600 четыре года назад. По его подсчетам, на сборку пазла, изображающего карту мира с семью континентами и чудесами света, ушло 800-1000 часов работы.

Перед этим друзья мужчины установили в его гараже стол из пенопласта и подвесили его к потолку, чтобы он мог аккуратно разложить каждую из 60 частей пазла, состоящую из 1000 деталей.

В какой-то момент Салас понял, что ему не хватает одной детали, и не спал из-за этого целую ночь, но производитель прислал недостающее, и проект был завершен спустя девять часов непрерывной сборки на выходных. Мужчина отметил, что во время работы над головоломкой ему помогала восьмилетняя внучка.

«Это невозможно выразить словами, оценить в денежном эквиваленте или как-либо ещё. Я буду скучать по этому. Это стало частью меня на этот небольшой отрезок моей жизни», — сказал Салас.

Ранее американец установил рекорд по количеству собранных за час бумажных самолетов.

 
