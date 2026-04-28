Нижегородский подросток совершил кражу со взломом, чтобы порадовать незнакомок

В Нижнем Новгороде юноша похитил цветы и раздал их прохожим

В Нижнем Новгороде 18-летний юноша взломал цветочный магазин после закрытия и раздал букеты прохожим, сообщает УМВД по городу.

Инцидент произошел в Сормовском районе. Вечером нижегородец повредил входную дверь в торговой точке на улице Дубравной, похитил оттуда цветочные композиции на 5 000 рублей и раздал их прохожим.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник несколько раз возвращался за новой партией. Личность похитителя быстро установили и задержали подозреваемого. На допросе выяснилось, что он раздал цветы незнакомкам на улице.

Возбуждено дело по ст. 158 УК РФ (кража), молодому человеку, уже имеющему судимость, грозит до пяти лет лишения свободы. Он полностью возместил ущерб и был отпущен под подписку о невыезде.

